Экс-солистка «Серебра» рассказала о домогательствах продюсера

Вадим Карасев

Елена ТемниковаФото: Артем Геодакян / ТАСС

Экс-солистка российской группы «Серебро» Елена Темникова рассказала о домогательствах продюсера во время прямого эфира в Instagram-аккаунте телеведущей Тины Канделаки.

Канделаки призналась, что ей предлагали помощь в карьере в обмен на секс, однако она всегда отказывалась. «То же самое. Предлагали», — отреагировала певица. Она не стала уточнять имени человека, однако отметила, что важно досконально изучать контракт перед подписанием.

«Если вы подписываете контракт с продюсером, обращайте внимание на прошлые кейсы. Если раньше он вставлял артистам палки в колеса, то и с вами так будет», — добавила она. Артистка посоветовала не связываться с шоуменами, замешанными в различных скандалах.

Многие подписчики предположили, что речь идет о продюсере «Серебра» Максиме Фадееве. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Позже она утверждала, что у Фадеева был тайный роман с участницей группы Ольгой Серябкиной.