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Экс-супруга Марата Башарова: «Хотела дать Навке коньками по башке!»

Экс-супруга Марата Башарова: «Хотела дать Навке коньками по башке!»
Несмотря на скандальную репутацию, экс-супруга Марата Башарова Елизавета Круцко всегда выступает на его стороне и защищает актера. Продюсер говорит, что ей нелегко было отпустить его к Татьяне Навке.

Беседуя с Лерой Кудрявцевой, Марат Башаров подробно рассказал о романе с Татьяной Навкой. В конце 2000-х пара познакомилась во время съемок ледового шоу: после этого фигуристка и актер решили уйти от своих избранников, чтобы построить личное счастье.

Решение о расставании тяжело далось гражданской супруге Башарова Елизавете Круцко, которая до этого несколько лет терпела выходки мужа. Женщина пыталась препятствовать отношениям Марата и Татьяны и даже не выпускала его из дома.

«Да, он собирался в Киев на шоу, а я не отпускала его. Ну, конечно, я ревновала. Хотела дать Татьяне Навке коньками по башке», — вспоминает Елизавета.

По словам Круцко, ради того, чтобы вернуть любимого, она даже сама начала заниматься фигурным катанием, но затем поняла, что все тщетно и отпустила актера. Между ними осталась договоренность — 25% любого заработка Башаров перечисляет на жизнь дочери Амели, которую родила Елизавета. Кроме того, несмотря на все противоречия, женщина осталась его директором и до сих пор работает с ним.

Спустя несколько лет Круцко вышла замуж за друга Марата Сергея, причем актер даже не подозревал об их романе. «Когда узнал, что они давно мутят — порадовался, а они не говорили мне, чтобы не огорчать. Сейчас у них все хорошо: двое детей, много нажито», — рассказал Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион».

Фото: Instagram, стоп-кадр из программы «Секрет на миллион»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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