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Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой

Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой
Чужую банковскую карту безопаснее не трогать или уничтожить, рассказал агентству "Прайм" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Чужую банковскую карту лучше вообще не трогать, не поднимать с земли, если вы ее увидели, не прикасаться к ней, так как каждый, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально может рассматриваться, как похититель денежных средств. Таким образом вы снимаете с себя все риски попасть под подозрение", — сказал он.

Эксперт добавил, что также не надо карту возвращать и в банк, который эту карту выпустил: в такой ситуации каждый следующий человек, получающий карту, попадает тоже под подозрение.


"Очень сложно будет доказать, что вы не украли карту и не сняли с нее деньги", — отметил Деев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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