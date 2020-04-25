Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой

Влада Некрасова

Чужую банковскую карту безопаснее не трогать или уничтожить, рассказал агентству "Прайм" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Чужую банковскую карту лучше вообще не трогать, не поднимать с земли, если вы ее увидели, не прикасаться к ней, так как каждый, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально может рассматриваться, как похититель денежных средств. Таким образом вы снимаете с себя все риски попасть под подозрение", — сказал он.

Эксперт добавил, что также не надо карту возвращать и в банк, который эту карту выпустил: в такой ситуации каждый следующий человек, получающий карту, попадает тоже под подозрение.

"Очень сложно будет доказать, что вы не украли карту и не сняли с нее деньги", — отметил Деев.