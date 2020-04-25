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Эксперты не сошлись в прогнозах о выходе России на «плато» пандемии — СМИ

Эксперты не сошлись в прогнозах о выходе России на «плато» пандемии — СМИ

За последнюю неделю в России наблюдается скачкообразный ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом, который колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч.

Как сообщил в комментарии изданию РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов, подобное явление может свидетельствовать о выходе на «плато» по заболеваемости.

Основываясь на таком предположении, эксперт заверил, что коронавирус вероятно «скоро пойдет на спад», и призвал россиян набраться терпения.

Однако этот оптимистический прогноз не поддержал другой эксперт — инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его мнению, «скачки» числа новых случаев коронавируса указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной.

По словам специалиста, если смотреть на число новых случаев, получается прямая линия с небольшими отклонениями. При этом увеличивается количество тяжелых больных, которых в стране прибавляется 1,8 тыс. человек ежедневно.

Малышев считает, что на «плато» пандемии Россия выйдет не раньше начала июня. А основными его признаками станет сравнивание числа госпитализированных с числом выздоровевших.

Ранее ИА Newstes сообщало, что свой прогноз о выходе России на «плато» высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее мнению, это случится на следующей неделе.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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