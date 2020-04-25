Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции

Анастасия Иванова

Российские школьники в период изоляции интересуются занятиями по математике, физике, географии и истории, показало исследование онлайн-школы "Фоксфорд", имеющееся в распоряжении РИА Новости

В середине марта "Фоксфорд" открыл доступ к бесплатным занятиям по школьной программе для учеников, которые оказались в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Инициативой воспользовались 2,1 миллиона школьников из всех 85 регионов России и более чем 30 стран, в том числе Украины, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, США, Молдавии, Израиля.

Согласно исследованию, в тройке популярных среди 11-классников предметов оказались физика (32%), математика (28%), история (24%), у 10-классников - математика (36%), физика (36%), биология (24%), у девятиклассников - математика (40%), физика (32%) и география (32%). Ученики пятых-восьмых классов чаще всего интересовались математикой, историей и географией.