Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление

Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление

Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли 25 апреля совместное заявление по случаю торжественной даты — 75-летия со встречи советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба.

В тексте документа, который опубликован на сайте Кремля, отмечается, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

«Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в заявлении.

Также отмечается вклад в победу миллионов мужчин и женщин, которые трудились в тылу, создавая военную продукцию. Люди и предприятия сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — сказано в документе.

Обе страны-победительницы отдают дань уважения, доблести и мужеству всех, кто сражался и помог победить фашизм, и обещают не забывать их героический подвиг, подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Минобороны России опубликовало архивные документы встречи советских и американских войск на Эльбе.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам
Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам
Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление
Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление
Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу
Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу
Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19
Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19
Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу Mint Music Home
Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу
Онищенко не исключения введения пропусков для поездок на дачу в мае
Онищенко не исключения введения пропусков для поездок на дачу в мае
Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Минэкономразвития представит макропрогноз по ситуации в России в мае
Минэкономразвития представит макропрогноз по ситуации в России в мае
Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 в небе над Балтикой
Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 в небе над Балтикой
Максим Фадеев живет отдельно от жены
Максим Фадеев живет отдельно от жены
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери

Топ на сегодня

Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

Еще по теме

Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
Лидеры РФ и США одобрили совместное заявление по Сирии
Путин и Трамп встретились «на полях» саммита АТЭС