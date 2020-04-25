Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление

Влада Некрасова

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли 25 апреля совместное заявление по случаю торжественной даты — 75-летия со встречи советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба.

В тексте документа, который опубликован на сайте Кремля, отмечается, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

«Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в заявлении.

Также отмечается вклад в победу миллионов мужчин и женщин, которые трудились в тылу, создавая военную продукцию. Люди и предприятия сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — сказано в документе.

Обе страны-победительницы отдают дань уважения, доблести и мужеству всех, кто сражался и помог победить фашизм, и обещают не забывать их героический подвиг, подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Минобороны России опубликовало архивные документы встречи советских и американских войск на Эльбе.