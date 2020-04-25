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Качанов порадовался продаже японцам прав на Чебурашку из-за «российских паразитов»

Качанов порадовался продаже японцам прав на Чебурашку из-за «российских паразитов»Кадр: 公式チェブラーシカチャンネル / YouTube

Режиссер Роман Романович Качанов, сын создателя мультфильма «Чебурашка» Романа Абелевича Качанова, порадовался продаже японцам прав на мультсериал. Его слова передает портал Kliker в четверг, 23 апреля.

«Хорошо, что сейчас российские бездарные паразиты не могут сделать соответствующее их таланту и жадности "говно-продолжение". Уж лучше японцы. Хотя по уму ни тем, ни другим не стоило браться. Это не их уровень», — заявил Качанов.

Режиссер напомнил, что был против продажи писателем Эдуардом Успенским, придумавшим Гену и Чебурашку, прав на героев японским мультипликаторам: «Но Успенский после смерти папы мухлевал как мог и права продал. Японцы не звери — они и "Союзмультфильму", и там мутным престарелым художникам что-то на жизнь подбросили».

Ранее в четверг сообщалось, что мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010-м.

Успенский умер от рака в возрасте 80 лет в Москве в августе 2018 года.

В 2003 году японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение в своей стране мультфильмов о приключениях персонажа из книг Успенского до 2023-го.

53-летний Роман Качанов — режиссер фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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