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Калейдоскоп мнений. Эксперты объяснили "скачки" заболевших COVID-19 в РФ

Калейдоскоп мнений. Эксперты объяснили "скачки" заболевших COVID-19 в РФ
Инфекционисты пока вынуждены гадать, свидетельствуют ли "скачки" по количеству заразившихся COVID-19 в РФ на прошедшей неделе, о возможном выходе на плато.

По данным РБК, плато являет собой достижение максимального уровня заболеваемости и его дальнейшее снижение.

Так, беседуя с изданием, глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заметил, что тенденция заражения коронавирусом в России на минувшей неделе может обозначать скорый выход на плато по заболеваемости.


Николай Малышев наставивает, что такая динамика свидетельствует о напряженной ситуации. Выход на плато, по его мнению, случится не раньше начала июня.

Еще раньше руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что РФ может до 1 мая выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.


Ранее радио Sputnik сообщало, что эксперты высказались о продолжении самоизоляции в России.

# Россия
По материалам: ria.ru

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