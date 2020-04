Кандидат в президенты США призвал американцев не пить отбеливатель

Вадим Карасев

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден предостерег американцев от употребления отбеливателя.

"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - написал политик в Twitter.



Joe Biden is not well.

This is frail.

This isn’t normal. pic.twitter.com/i1toKdcBBD

— #ThePersistence (@ScottPresler) April 24, 2020

Такое заявление Байден сделал после того, как представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Тот также указал на способность лучей солнца ослаблять вирус.

