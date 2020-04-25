Кандидат в президенты США призвал американцев не пить отбеливатель
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден предостерег американцев от употребления отбеливателя.
"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - написал политик в Twitter.
Joe Biden is not well.
This is frail.
This isn’t normal. pic.twitter.com/i1toKdcBBD
Такое заявление Байден сделал после того, как представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Тот также указал на способность лучей солнца ослаблять вирус.
В конце февраля стало известно, что на Украине начато уголовное производство против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его подозревают в оказании давления на экс-генпрокурора Виктора Шокина.