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Кандидат в президенты США призвал американцев не пить отбеливатель

Кандидат в президенты США призвал американцев не пить отбеливатель

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден предостерег американцев от употребления отбеливателя.

"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - написал политик в Twitter.

Joe Biden is not well.
This is frail.
This isn’t normal. pic.twitter.com/i1toKdcBBD

— #ThePersistence (@ScottPresler) April 24, 2020

Такое заявление Байден сделал после того, как представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Тот также указал на способность лучей солнца ослаблять вирус.

В конце февраля стало известно, что на Украине начато уголовное производство против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его подозревают в оказании давления на экс-генпрокурора Виктора Шокина.

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По материалам: uposters.ru

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