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Канье Уэст уехал с детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян отдохнула

Канье Уэст уехал с детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян отдохнула
СМИ узнали, что американский рэпер Канье Уэст уехал с четырьмя детьми в другой штат, чтобы его жена и их мама звезда реалити-шоу Ким Кардашьян смогла немного отдохнуть, сообщает People.

Как рассказал источник изданию, музыкант вместе с дочерьми Норт (6 лет) и Чикаго (2 года) и сыновьями Сейнтом (4 года) и Псалмом (11 месяцев) отправился на ранчо в Вайоминге, которое пара недавно приобрела. Ким осталась в Калифорнии.

"Очень тяжело находится со всеми детьми дома, – подчеркнул инсайдер. – Канье сам иногда уезжает в свой офис, чтобы передохнуть, а на прошлой неделе позволил это сделать Ким. Они по очереди заботятся о детях".

По информации People, в будущем телезвезда не хотела бы переезжать в "ковбойский" штат и жить там постоянно.


призналась, что это время помогло им сильнее сблизиться.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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