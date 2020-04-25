Карантинные ограничения не нарушают прав граждан — мэрия Москвы
Власти российской столицы через Мосгорсуд ответили на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Как сообщает РБК, в мэрии подчеркнули, что граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. И эта норма регламентируется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В официальном ответе московских властей сказано, что «оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны)».
По мнению мэрии, таким образом на москвичей налагаются особые обязанности публично-правового характера, «включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».
Введенные ограничения власти трактуют как меры, направленные на защиту самих же жителей Москвы. Задачей этих мер является предотвращение массового распространения коронавируса.
Напомним, что по официальным данным, на 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случаев заражения коронавирусом, из них 5849 за последние сутки. При этом 5 568 человек выздоровело, а 615 пациентов умерли.
Ренее ИА Newstes сообщало, что эксперты не смогли сойтись во мнении относительно того, когда в России наступит «плато» пандемии.