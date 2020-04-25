Карантинные ограничения не нарушают прав граждан — мэрия Москвы

Анастасия Иванова

Власти российской столицы через Мосгорсуд ответили на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.

Как сообщает РБК, в мэрии подчеркнули, что граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. И эта норма регламентируется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В официальном ответе московских властей сказано, что «оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны)».

По мнению мэрии, таким образом на москвичей налагаются особые обязанности публично-правового характера, «включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».

Введенные ограничения власти трактуют как меры, направленные на защиту самих же жителей Москвы. Задачей этих мер является предотвращение массового распространения коронавируса.

«Соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков является подтверждением добросовестного осуществления гражданами своих прав и обязанностей», — говорится в ответе.

Напомним, что по официальным данным, на 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случаев заражения коронавирусом, из них 5849 за последние сутки. При этом 5 568 человек выздоровело, а 615 пациентов умерли.

Ренее ИА Newstes сообщало, что эксперты не смогли сойтись во мнении относительно того, когда в России наступит «плато» пандемии.