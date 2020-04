Кинодайджест: "Голодные игры" возвращаются, сериалы про карантин и не только

Вадим Карасев

Подводим итоги недели, рассказывая о самом важном, что произошло в мире кино. Пусть кинотеатры из-за пандемии коронавируса и закрыты, жизнь в индустрии все равно есть: премьеры фильмов проходят онлайн, а сериалы снимаются в формате screenlife. Все самое интересное — в нашем обзоре!

"Голодные игры" возвращаются

На этой неделе стали известны подробности приквела "Голодных игр", который так долго ждали поклонники. Так, новая часть будет называться "Баллада певчих птиц и змей" (The Ballad of Songbirds and Snakes), а в ее основу ляжет одноименный роман автора оригинальной трилогии Сьюзен Коллинз (он выйдет в мае этого года).

Действие приквела развернется за 64 года до событий, описанных в "Голодных играх", и сосредоточится на истории юного Кориолана Сноу — того самого, который впоследствии возглавит государство Панем и станет одним из главных злодеев саги.





Но пока Кориолану всего 18, и он полон надежд. По сюжету он становится ментором на очередных Голодных играх и решает помочь девушке из 12-го дистрикта, в котором через много лет родится и главная героиня трилогии Китнисс Эвердин.

Режиссером картины станет Фрэнсис Лоуренс — он же снял три последние части "Голодных игр", — а вот актерский состав пока неизвестен. Но Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон и другие звезды франшизы в новой картине появятся вряд ли.





Сергей Маковецкий в роли Ивана Грозного в первом тизере сериала о царе Иване IV

Телеканал "Россия" представил первый тизер многосерийного фильма "Грозный" о первом русском царе Иване IV, который вошел в историю не только как одаренный правитель, но и как один из самых жестоких тиранов.

По словам создателей, в сериале будет показано становление личности царя, пережившего великие победы и великие поражения:

Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг,

— говорится в пресс-релизе.





Ивана Грозного в разные годы жизни в сериале сыграли Александр Яценко и Сергей Маковецкий. В других ролях — сплошь звезды отечественного кинематографа: Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов,Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Мария Шумакова, Никита Панфилов, Артем Ткаченко и многие другие.

Режиссером стал Алексей Андрианов, который уже снимал для "России" исторические сериалы "София" и "Годунов".

Дата премьеры пока неизвестна.





Российские актеры играют самих себя в новом комедийном веб-сериале про жизнь театра на карантине

Жизнь в условиях самоизоляции сильно ударила по кино- и театральному сообществу: театры закрыты, репетиций нет, вся активность — только в инстаграме. Но некоторые и из этой ситуации умудряются находить выход. Например, Александр Молочников снимает веб-сериал "Беезумие" в формате screenlife о жизни театра на карантине.

По сюжету модный московский режиссер (в этой роли, конечно, сам Молочников) решает во что бы то ни стало поставить новый спектакль, но все актеры заперты по домам, да и сам он застрял где-то за границей, поэтому репетировать приходится онлайн. "Удаленка" дается непросто, ведь, помимо творческих исканий, в онлайн "переехали" отношения, секс, общение с друзьями и вечеринки. Ну и вишенка на торте: главную роль в "карантинном" спектакле исполняет овца!





Сериал снят по схожему принципу с фильмом Молочникова "Мифы", в котором снялась почти вся светская и культурная Москва: известные актеры здесь играют самих себя — в пародийном ключе. Так, Игорь Верник играет актера Игоря, Евгений Стычкин — актера Евгения, Максим Матвеев — актера Максима, Кристина Асмус — актрису Кристину, а Аглая Тарасова — актрису Аглаю.

Главные герои нашего сериала — известные актеры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего "Беезумия" так же обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию,

— объясняет режиссер.





Сценаристом проекта выступил Александр Матвеев ("Слуга народа") вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова ("Триггер").

Всего в проекте будет 8 эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю только на "КиноПоиск HD". Первая серия уже доступна в онлайн-кинотеатре.

Премьера нового сериала Константина Богомолова о любви "на удаленке"

Одним из первых "карантинную" нишу в кадре взялся осваивать Константин Богомолов, задумав сериал о любви и отношениях "на удаленке". 26 апреля на видеосервисе START, с которым у Богомолова эксклюзивный контракт, уже премьера — выходит первая серия проекта "Безопасные связи".

Вопрос, на который будут искать ответ герои сериала: одиночество — это остаться одному или остаться с тем, кого не любишь?





Мария Шумакова в сериале "Безопасные связи"

В центре сюжета — истории трех пар. Маша (Мария Шумакова) и Коля (Никита Ефремов) — любовники, застрявшие в самоизоляции со своими законными супругами (Леонид Бичевин и Александра Ребенок). Пары дружат семьями, и бесконечная ложь пропитывает их звонки друг другу, создавая массу комических и драматических ситуаций. Анна (Надежда Маркина) живет одна, и звонки Виктора (Сергей Сосновский) ей, похоже, не очень приятны. Но она все равно отвечает на них и почему-то не прерывает разговор с давним знакомым, в отношениях с которым есть какая-то тайна из прошлого. Девушка (Любовь Аксенова) ищет в интернете работу и получает странное предложение от мужчины, по возрасту годящегося ей в отцы (Игорь Миркурбанов).

Съемки сериала проходили в середине апреля, причем большую часть времени операторами выступали сами актеры, снимая себя на телефон и веб-камеру.





"Великий и ужасный" Голливуд в трейлере нового сериала Райана Мерфи

В сети появился свежий трейлер нового мини-сериала Райана Мерфи "Голливуд" (Hollywood), о котором мы уже подробно рассказывали здесь.





Сериал — признание в любви золотому веку Голливуда, он рассказывает историю нескольких талантливых ребят, которые пытаются сделать карьеру на "фабрике грез". Очарованные блеском Голливуда и влюбленные в кино, они, конечно, не догадываются о грязной изнанке индустрии: лжи, манипуляциях, распущенности и порочности.

В главных ролях — Даррен Крис, Самара Уивинг, Джим Парсонс, Мира Сорвино, Роб Райнер и другие актеры.

Премьера — 1 мая на Netflix.





Кадр из сериала "Голливуд"