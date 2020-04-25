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Китай и США сорвали конференцию G20

Китай и США сорвали конференцию G20

Второй дистанционный саммит лидеров G20 был отменен из-за разногласий США и Китая по поводу отношений со Всемирной организацией здравоохранения, сообщает The South China Morning Post.

По данным собеседника газеты, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией Covid -19. Однако Пекин отказался обсуждать расследование деятельности организации.

В результате развязался спор, а видеоконференцию отменили в последний момент. Переговоры могут возобновиться в ближайшем будущем, но только в том случае, если США и Китай достигнут компромисса по этому вопросу.

Оргкомитет G20 не ответил на электронное письмо с просьбой издания прокомментировать произошедшее.

10 апреля Украина выступила с инициативой провести саммит "нормандской четверки" в режиме онлайн. В мероприятии должны участвовать в том числе лидеры России, Германии и Франции.

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По материалам: uposters.ru

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