Конференция лидеров G-20 была сорвана из-за разногласий Китая и США — СМИ

Алексей Вольцев

Вторая видеоконференция лидеров стран «Большой двадцатки», которая должна была состояться 24 апреля, была отложена в последнюю минуту.

Как сообщает 25 апреля издание South China Morning Post, причиной срыва конференции стали разногласия США и Китая по вопросу роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в кризисе с пандемией COVID-19.

По информации издания, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса действиях. Пекин выступил резко против подобного предложения.

В результате видеоконференция была отменена в последний момент. Источник газеты отметил, что переговоры могут возобновиться в будущем, если США и Китай придут к компромиссу по данному вопросу.

Напомним, что по числу заболевших коронавирусом США остаются устойчивым мировым лидером — общее количество инфицированных американцев приближается к миллиону человек.

Вашингтон не желает признавать, что американская система здравоохранения оказалась беспомощной в период эпидемии и обвинил во всем ВОЗ. Президент Дональд Трамп заявил, что ее сотрудники допустили «дезинформацию» Китая о коронавирусе, что и привело к более масштабной вспышке в США.

Меры, принятые в связи с этим оказались стандартными — санкции. Для того чтобы ВОЗ стал вести себя «правильно», Белый дом прекратил финансирование этой международной организации. Хотя так и осталось неясным, как это может сдержать пандемию коронавируса в США.

Как сообщало ИА Newstes, осознав всю абсурдность решения Трампа, Госдепартамент США направил в Совет национальной безопасности письмо, в котором рекомендовал частично восстановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.