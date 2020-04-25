Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксировано еще 109 случаев COVID-19

Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксировано еще 109 случаев COVID-19

Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксировано еще 109 случаев COVID-19

Вопреки тенденции последних дней количество зараженных COVID-19 в Черновицкой области снова увеличилось — в пятницу коронаинфекция подтверждена у еще 109 людей.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

«109 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Общее количество составляет на сегодня 1308 человек», — заявил чиновник.

По словам главы области, те люди, которые заболели сегодня очевидно, заразились 2−3 недели назад. То есть это неделя перед Вербным воскресеньем.

Всего в области на вечер пятницы 1308 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. Зафиксированы 193 случая с летальным исходом и 601 случай выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов. В то же время во всем мире по состоянию на 22:09 выявлено 2 миллиона 804 тысячи 559 случаев заражения коронавирусом. Скончались 195 тысяч 594 инфицированных. Выздоровели 776 тысяч 387 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Оппозиция пожаловалась партнерам Грузии на действия властей
Оппозиция пожаловалась партнерам Грузии на действия властей
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Уткин ответил пригрозившему ему расправой Соловьеву и предрек ему инсульт
Уткин ответил пригрозившему ему расправой Соловьеву и предрек ему
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
Заявления главы МИД Армении навредят армяно-российским отношениям: мнение
Заявления главы МИД Армении навредят армяно-российским отношениям:
Распространенные ошибки при монтаже пластиковых окон
Распространенные ошибки при монтаже пластиковых окон
Джастин Бибер стал самым прослушиваемым музыкантом на платформе Spotify
Джастин Бибер стал самым прослушиваемым музыкантом на платформе
Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ
Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере
Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов
Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов
Солистка группы «Artik & Asti»: «За год до встречи с женихом лечила психику»
Солистка группы «Artik & Asti»: «За год до встречи с женихом
Норвежский лыжник Нортуг испугался преимуществ россиян из-за коронавируса
Норвежский лыжник Нортуг испугался преимуществ россиян из-за

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся

Еще по теме

В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
Печальное лидерство: на Буковине зарегистрировано 82 новых случая COVID-19
Более полутысячи зараженных: на Буковине на выходных снова введут особый режим
Коронавирус наступает: в Черновицкой области еще 16 человек инфицированы COVID-19