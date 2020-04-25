Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Красная горка 26 апреля 2020 года

Красная горка 26 апреля 2020 года

Традиционно празднование Красной горки проходит в последний день Пасхальной недели. Этот светлый праздник любим многими за необычные традиции и обычаи, которые соблюдаются и по сей день.

Красная горка — народный праздник, во время которого принято играть свадьбы, а также готовиться к работам на полях и искать себе работников. В этот день с давних пор старались попрощаться с любым негативом, привлечь в жизнь счастье и любовь. В 2020 году дата праздника выпадает на 26 апреля. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какие обычаи и традиции соблюдали наши предки. Несмотря на условия самоизоляции, отметить праздник можно с семьей, а также провести один из обрядов на привлечение в жизнь любви.


Название праздника исходит от слова «красный», что в данном случае означает «красивый». Горка — это место, где принято справлять праздник: на возвышенности, чтобы поклониться Солнцу и призвать весну. Красная горка совпадает с православным праздником — Фоминым воскресеньем, названным так в честь апостола Фомы, не поверившего в воскресение Господа.

Церковные традиции тесно переплелись с народными обычаями, поэтому Красную горку празднуют широко. В этот день верующие молятся высшим силам, посещая церкви и храмы. В 2020 году это вряд ли будет возможным из-за запрета на посещение людных мест, но верующие смогут вознести молитвы дома у образов.

Красная горка — это закликание весны, которое наши предки проводили с первыми лучами солнца, оставляя на пригорках дары: куличи и крашеные яйца. Зазывали весну песнями и жаркими кострами, чтобы поскорее насладиться теплом и начать полевые работы.

В день праздника принято искать себе пару, а также жениться. По поверьям тем влюбленным, кто сочетаются браком на Красную горку, не страшны никакие невзгоды. Именно поэтому многие стараются приурочить дату свадьбы или венчания к этому празднику. В этом году важно помнить об опасности заражения и повременить со свадьбой.


В день праздника принято привлекать в жизнь любовь и проводить обряды, направленные на поиск второй половинки. В этот день можно выполнить один из понравившихся ритуалов, чтобы привлечь перемены в свою жизнь и избавиться от одиночества.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Красная горка 26 апреля 2020 года
Красная горка 26 апреля 2020 года
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
Гость «Давай поженимся!» поместил «задолбавшего» Гузееву Харламова к ее ногам
Гость «Давай поженимся!» поместил «задолбавшего» Гузееву Харламова к
"Ракета Победы" с грузами для МКС доставлена на орбиту
"Ракета Победы" с грузами для МКС доставлена на орбиту
Федеральный суд США подтвердил законность штрафа в $ 5 млрд с Facebook
Федеральный суд США подтвердил законность штрафа в $ 5 млрд с Facebook
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме «Дау»
Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»
Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Когда будет Красная горка в 2019 году
Красная горка 5 мая 2019 года
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать