Красная горка 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Традиционно празднование Красной горки проходит в последний день Пасхальной недели. Этот светлый праздник любим многими за необычные традиции и обычаи, которые соблюдаются и по сей день.

Красная горка — народный праздник, во время которого принято играть свадьбы, а также готовиться к работам на полях и искать себе работников. В этот день с давних пор старались попрощаться с любым негативом, привлечь в жизнь счастье и любовь. В 2020 году дата праздника выпадает на 26 апреля. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какие обычаи и традиции соблюдали наши предки. Несмотря на условия самоизоляции, отметить праздник можно с семьей, а также провести один из обрядов на привлечение в жизнь любви.

Название праздника исходит от слова «красный», что в данном случае означает «красивый». Горка — это место, где принято справлять праздник: на возвышенности, чтобы поклониться Солнцу и призвать весну. Красная горка совпадает с православным праздником — Фоминым воскресеньем, названным так в честь апостола Фомы, не поверившего в воскресение Господа.

Церковные традиции тесно переплелись с народными обычаями, поэтому Красную горку празднуют широко. В этот день верующие молятся высшим силам, посещая церкви и храмы. В 2020 году это вряд ли будет возможным из-за запрета на посещение людных мест, но верующие смогут вознести молитвы дома у образов.

Красная горка — это закликание весны, которое наши предки проводили с первыми лучами солнца, оставляя на пригорках дары: куличи и крашеные яйца. Зазывали весну песнями и жаркими кострами, чтобы поскорее насладиться теплом и начать полевые работы.

В день праздника принято искать себе пару, а также жениться. По поверьям тем влюбленным, кто сочетаются браком на Красную горку, не страшны никакие невзгоды. Именно поэтому многие стараются приурочить дату свадьбы или венчания к этому празднику. В этом году важно помнить об опасности заражения и повременить со свадьбой.

В день праздника принято привлекать в жизнь любовь и проводить обряды, направленные на поиск второй половинки. В этот день можно выполнить один из понравившихся ритуалов, чтобы привлечь перемены в свою жизнь и избавиться от одиночества.