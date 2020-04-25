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Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров. Однако многие не оценили гуманитарную помощь ведущей. Пользователи Сети засыпали звезду гневными комментариями.

38-летняя Ксения Собчак поделилась кадрами, на которых предстала в скромной одежде. Телеведущая напомнила, что каждые выходные она раздает гуманитарную помощь пенсионерам, пострадавшим во время экономического кризиса, вызванного карантином.

«По выходным всей нашей компанией мы продолжаем волонтерить с программой «Мы вместе» и вас призываю к этому! Давайте помогать тем, кто рядом, кому рискованнее выходить из дома! Помимо запрашиваемых продуктов, мы развозим правильное и здоровое питание нашим пенсионерам!» — подчеркнула Собчак.

Пользователи Сети резко отреагировали на снимки, которыми поделилась Ксения. Многие отметили, что подобными поступками нужно гордиться молча, а не афишировать их ради пиара. «Такие вещи любят тишину! Сделал — забудь!»; «Наверное, помогает ради разнообразия»; «Фотки сделала, можно домой. Все ради хайпа и бабла», — написали подписчики.

К слову, ранее Ксения Собчак заявила, что выступает против раздачи всем россиянам денег и призвала власти страны поддерживать бизнес, который смог бы сохранить сотрудников и никого не увольнять. По словам ведущей, если выплатить деньги россиянам, то они их моментально растратят, а малый и средний бизнес тем временем будет разрушен. «Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка», — считает звезда.

Собчак добавила, что в кризис из-за коронавируса помогать нужно сильным, а не слабым. «Только сильные смогут помочь слабым. Только сильные смогут вытянуть на себе экономику, только сильные смогут не увольнять людей. Если российские власти будут так относиться к бизнесу и предпринимательству, как к нему относятся сейчас, то Россия останется ни с чем», — подытожила Ксения.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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