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Кудрин предсказал до девяти миллионов безработных из-за пандемии

Кудрин предсказал до девяти миллионов безработных из-за пандемииАлексей КудринФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в результате пандемии новой коронавирусной инфекции от шести до девяти миллионов россиян могут остаться без работы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безработица в России на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое», — заявил он в фильме «Опасный вирус. Экономика», показанном на канале «Россия 1». Кудрин предсказывает, что без работы останется не менее 7-8 процентов экономически активного населения страны. В худшем случае безработица может достигнуть 10 процентов. По данным Росстата, в марте она составляла 4,7 процента.

Глава Счетной палаты ожидает, что к концу года падение российской экономики составит 6-8 процентов, причем к этому ведет не только коронавирусная пандемия, но и другие факторы. «К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, — пояснил он. — А спрос на нефть сейчас обрушился существенно». Меньше двух недель назад прогноз Кудрина был более оптимистичным: он полагал, что ВВП России сократится на 5 процентов.

Чиновник предлагает во время коронавирусной пандемии раздавать россиянам продовольственные наборы или делать продовольственные выплаты. «Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем», — цитирует РИА Новости его заявление, сделанное в эфире «России 1».

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,85 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 198 тысячи человек, 812 тысячи человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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