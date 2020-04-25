Лавров напомнил Помпео о диалоге по стратегической стабильности

Влада Некрасова

Россия ожидает от США конкретных предложений о сроках возобновления диалога по стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра".

Министр рассказал, что в недавнем разговоре с госсекретарем США Майком Помпео поднимал тему переговоров по стратегической стабильности.

"Среди прочего я напомнил Майку Помпео не только о том, что мы ожидаем конкретных предложений от американских коллег по срокам возобновления диалога о стратегической стабильности, но и о том, что на столе переговоров лежит еще одно наше предложение о том, чтобы возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности", - заявил он.

Как пояснил Лавров, беседа состоялась в развитие телефонных контактов между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, лидеры говорили и о коронавирусе, и о положении на рынках нефти, и о том, что "важно возобновлять и по-новому, по-серьезному наш диалог по всем проблемам стратегической стабильности".