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Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу

Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работуСергей ЛавровФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не идеальна. Такое мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

По его словам, «никто не совершенен», но со своей ролью ВОЗ вполне справляется. При этом государства до последнего времени претензий по ее работе не высказывали, добавил министр.

Нападки же некоторых стран на ВОЗ, по мнению главы МИД, политизированы. «Проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными [для борьбы с коронавирусом]», — добавил Лавров.

Лавров также отметил, что коронавирус и ВОЗ стали причиной для противоречий среди стран G20.

Ранее сообщалось, что США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств-участников G20 из-за спора о ВОЗ. Вашингтон настаивал на том, чтобы организация отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах, однако Пекин выступил против такого предложения. В результате видеоконференция была отменена в последний момент.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России. Китай также пообещал направить ВОЗ больше денег.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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