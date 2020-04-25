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Лавров предвидит безрезультатный разговор глав МИД "нормандского формата"

Лавров предвидит безрезультатный разговор глав МИД "нормандского формата"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предвидит важный разговор в ходе предстоящей видеоконференции глав МИД "нормандского" формата, но не ожидает какого-то результата по ее итогам.

Ранее Лавров сообщил, что видеоконференция руководителей МИД стран "нормандского" формата запланирована на следующую неделю.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всём этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.


Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

# Политика
По материалам: ria.ru

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