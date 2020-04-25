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Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19

Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19
Принятые Группой двадцати (G20) в ситуации пандемии коронавируса решения показывают заинтересованность всех ведущих стран мира по объединению усилий для борьбы с этой угрозой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что сегодня есть серьёзное и активное стремление к тому, чтобы наладить международное сотрудничество. Он привёл в пример принятую ООН резолюцию о выражении солидарности в борьбе с коронавирусом и резолюцию, предусматривающую доступность для всех стран мира достижений в выработке вакцины от коронавируса.

"И не забудем, что Группа двадцати, при всех противоречиях, которые возникли в связи с тем, что внутри этой группы пытались определить, кто же виноват и надо ли показать пальцем на одну или несколько стран, на Всемирную организацию здравоохранения, тем не менее Группа двадцати приняла соответствующие решения. И мы исходим из того, что эти решения показывают заинтересованность всех ведущих государств, я думаю, что и всех стран мира в целом, чтобы объединять усилия", - отметил Лавров.


План действий G20 включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения; адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.

# Политика
По материалам: ria.ru

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