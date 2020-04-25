Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом. Об этом рассказал ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в беседе с «Инфо 24».

Он пояснил, что болезнь обнаружили у жены и сына водителя. Сам Васильев уже переболел COVID-19 и считает, что мог заразиться от певицы, которая стала гостьей программы.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ утверждают, что у звезды двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

21 апреля в больнице рассказали, что пока рано говорить о выписке звезды. При этом там назвали большой победой тот факт, что 70-летнюю эстрадную певицу удалось отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что она общается вяло, с помощью жестов.

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