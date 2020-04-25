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Лянка Грыу опубликовала трогательное видео с сыном, которому сняли диагноз «аутизм»

Лянка Грыу опубликовала трогательное видео с сыном, которому сняли диагноз «аутизм»
В феврале 2011 года Лянка Грыу и ее супруг — режиссер Михаил Вайнберг — впервые стали родителями. У пары родился сын Максим. Радость от появления малыша на свет была недолгой — вскоре наследнику Грыу поставили неутешительный диагноз — «аутизм».

Поначалу слова врачей звучали для актрисы как приговор, но она взяла себя в руки и стала делать все, чтобы вылечить Максима. Для этого Лянка супругом переехали в Америку, где нашли хороших докторов, пообещавших ей решить проблему. Долгие годы терапии и занятий дали положительные результаты. 

«В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город. Доктор сказала мне, что каждый день я должна быть со своим ребенком, заниматься с ним... А недавно нам сняли этот диагноз! Я так счастлива! И Максим даже пошел в класс для одаренных детей», — недавно делилась радостью 32-летняя Грыу.

А накануне она показала подписчикам трогательное видео с Максимом. 

«Лянка, вы очень хорошая, отзывчивая, чувствующая. Сын ваш обязательно вырастет крепким мужчиной, благодаря вам»; «Какой красивый мальчик, очень похож на вас!»; «Дорогая Лянка, у вас очень красивый и просто замечательный мальчик. Дети — самое большое богатство в любой семье», — отметили пользователи Сети. 

К слову, актриса не скрывает, что быть мамой особенного ребенка — непростая миссия. Теперь она намерена помочь семьям. столкнувшимся с аналогичной проблемой. «Быть матерью означает иметь силу, о которой ты когда не подозревала и испытывать страхи, о существовании которых ты не догадывалась...» — как-то откровенничала звезда.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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