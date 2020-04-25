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Люди могут иметь иммунитет к COVID-19 - открытие немецкого вирусолога

Люди могут иметь иммунитет к COVID-19 - открытие немецкого вирусолога

У части населения есть иммунитет к COVID-19, об этом заявили в Германии после проведенных исследований.

Специалисты отметили, что люди, которые ранее заражались каким-либо коронавирусом имеют иммунитет, в следствие чего новое заражение проходит бессимптомно или же заболевание протекает в мягкой форме.

Исследователи изучали Т-лимфоциты, они занимают важное место в приобретенном иммунном ответе. Проверялись клетки выздоровевших пациентов и тех, кто не заразился. Выяснилось, что у 34% здоровых людей были реактивные Т-клетки.

"Это значит, что организм распознает новый вирус. Такое может быть, если человек ранее болел вирусным заболеванием такого типа", - отметил вирусолог Кристиан Дростен.

Исследование такого рода первое в мире и пока, делать громкие заявления рано. Специалисты будут продолжать работать в этом направлении, сообщает ТАСС.

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По материалам: u-f.ru

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