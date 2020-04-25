Лунный день сегодня 25 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергия непостоянна. Она меняется каждый день, но наш лунный календарь поможет вам оставаться всегда на гребне волны, избегая неурядиц в любви, в делах и в других сферах жизни.

В такие дни, как этот, открываются заблокированные чакры, осуществляются мечты, появляются новые цели в жизни. Астрологи отмечают, что в эту субботу может происходить много интересного. Есть шанс встретить на своем пути приятных людей, завести новые деловые контакты, ощутить прилив сил и энергии.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день. Ему суждено пройти под эгидой Близнецов. Растущая Луна в своей начальной фазе отлично сочетается со стихией Воздуха. Этот день обещает быть легким, удачным и насыщенным приятными событиями.

Магнитные бури 25 апреля: возможны слабые волнения магнитного поля Земли, но это никак не отразится на здоровье людей.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

новые начинания;поиск вдохновения;знакомства;общение с людьми;отдых и релаксация;обучение.безделье;уныние;прокрастинация.

Дома в эту субботу можно заниматься как работой, так и ремонтом, уборкой, перестановкой мебели. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что позитивной будет также полная релаксация. Главное, чтобы отдых проходил в правильной обстановке — без хлама, мусора и разбросанных всюду вещей.

Что надеть сегодня

Сегодня не стоит гнаться за модой. Очень важно надевать то, что удобно и нравится конкретно вам. Астрологи отмечают, что очень полезно будет надевать одежду под цвет ваших глаз. Это поможет синхронизировать энергетику Луны и звезд с вашей собственной аурой, существенно повысить удачу в делах и в любви.

Из камней-талисманов можно выбрать минералы стихии Воздуха: сапфир, турмалин, аметист, топаз, лазурит. В сочетании с золотыми украшениями эти камни будут наиболее полезными, потому что помогут обрести уверенность в себе и поддержать силу духа. Платиновые украшения улучшат память и интуицию.

Финансы и работа в 4 лунный день

Если эта суббота будет для вас рабочей, постарайтесь отказаться от всего, что тормозит вас и мешает карьерному росту. Используйте удачный момент для того, чтобы внедрить в рабочий процесс что-то новое, начать развитие по новой ветке. Очень важно в такие дни избавляться от прокрастинации. Заговоры от лени и апатии помогут стать более продуктивными.





В этот день всем, кто находится в поисках новой работы, удастся понять, в каком направлении стоит продолжать изучение рынка. Что касается покупок, то очень благотворно на удаче и настроении скажется приобретение чего-то малозначительного, но приятного.

Любовь и отношения 25 апреля

В такие дни очень утомительной может быть скука. Если вы находитесь в отношениях, желательно придумать, как развлечься вдвоем со второй половинкой. Астрологи советуют в этот день как можно меньше обсуждать с близкими людьми вопросы работы и денег, фокусируясь на чем-то более приятном.

Если вы пока что не состоите в отношениях и будете в эту субботу общаться с тем, кто вам нравится, старайтесь также фокусироваться на максимально простых темах — кино, музыка, хобби. Не стоит обсуждать мировые проблемы, политику, вопросы пандемии и прочее. Пусть это останется за кадром. Будьте осторожнее в общении с незнакомцами — не исключена встреча с токсичными людьми.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это прекрасный день для того, чтобы начать или продолжить самообразование. Можно заниматься изучением языков, читать книги из разряда профессиональной литературы. День будет ровно таким, каким вы захотите, — спокойным и однообразным либо динамичным и ярким.

Также в этот день важно очень ответственно относиться к своему здоровью, правильно питаясь, сохраняя активность. Не общайтесь лишний раз с теми, кто вас раздражает или заставляет испытывать негативные эмоции.