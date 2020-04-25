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Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием

Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием

61-летняя певица Мадонна опубликовала в инстаграме серию фотографий из личного архива, посвященных 26-летию танцора Ахламалика Уильямса, с которым у нее роман. Снимки, сделанные в разное время, демонстрируют отношения пары.С днем рождения, любимый. Трудно найти лучшего компаньона на время карантина, чем ты,— написала певица в своем комментарии к посту.


Ахламалик Уильямс и Мадонна


Слухи о романе Мадонны и Уильямса поползли осенью прошлого года, после гастролей поп-звезды в Нью-Йорке. Сейчас она продолжает активно гастролировать со своей программой Madame X Tour, и Ахламалик участвует в ее шоу.

По некоторым сведениям, познакомились они в 2015 году — в то время молодой человек проходил прослушивания для тура певицы Rebel Heart. А в феврале текущего года подруга Мадонны, 55-летняя актриса Деби Мейзар, сказала прессе, что Ахламалик "прекрасный человек" и что он и Мадонна "приятная пара".



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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