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Максим Фадеев живет отдельно от жены

Максим Фадеев живет отдельно от жены
Продюсер не раз говорил, что считает себя человеком семейным и любит проводить время с супругой и наследником. Однако на период самоизоляции Фадеев внезапно покинул родных и уехал за город.

51-летний Максим Фадеев решил использовать время на карантине для себя. Продюсер обосновался в загородном особняке, где эффективно проводит время. Максим самостоятельно заботится о необходимых вещах, не прибегая к помощи посторонних людей. По словам Фадеева, ему вполне комфортно наедине с самим собой. 

Правда, музыкант признался, что скучает по жене Наталье и сыну Савве, которые остались жить в их московской квартире.  

«Я — интроверт. Поэтому для меня одиночество не в тягость. Как говорят: «Кому война, а кому мать родна». Для меня это нормально. Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет рядом ни одного человека, который мне помогает. Я очень вкусно готовлю, кстати. Могу сделать прекрасный лагман и пиццу», — поделился продюсер в программе «Ты не поверишь!».

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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