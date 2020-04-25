Малыши на миллион: самые популярные и богатые дети-блогеры на YouTube

Вадим Карасев

Сегодня YouTube — это не только возможность делать интересный и разнообразный контент без каких-либо рамок, которыми ограничено телевидение, но и отличный способ прославиться и монетизировать эту популярность. Популярную платформу пытаются покорить все — от мала до велика. Свои каналы на YouTube заводят и представители молодежи, и опытные телевизионщики, и даже маленькие дети. Причем именно детские каналы пользуются на видеоплатформе огромным успехом и популярностью. Так, некоторые малыши по количеству подписчиков и просмотров сильно опережают многих популярных взрослых блогеров. В производстве контента детям-ютуберам, конечно же, во всем помогают родители. Однако именно детский контент на YouTube сталкивается с огромным количеством критики. Многие обвиняют родителей юных блогеров в эксплуатации труда собственных детей с целью наживы. Несмотря на неприятный флер вокруг этой темы, детских каналов на YouTube с каждым днем становится все больше, а их популярность только растет, при этом дети-блогеры, которые являются их лицами, совершенно не выглядят использованными и несчастными. Напротив, они с улыбкой и абсолютнейшим восторгом в глазах продолжают каждый день радовать своих подписчиков своими новыми роликами. В новом материале NEWSTES.RU рассказывает о самых юных YouTube-звездах, которые зарабатывают на своих каналах миллионы и даже возглавляют рейтинги Forbes.

Райан Каджи, 8 лет, 24,7 миллиона подписчиков

Восьмилетний американец Райан Каджи является одним из самых популярных детей-блогеров на просторах YouTube. В 2019 году малыш возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров онлайн-платформы по версии Forbes — причем там он "соревновался" со взрослыми и опытными ютуберами, а не только с детьми.





Райан Каджи

Райан начал "снимать" свои ролики в 2015 году (на тот момент малышу было три года). Сначала Каджи занимался просто распаковкой игрушек перед камерой, но с возрастом мальчик разнообразил свой контент. Со съемок "анбоксинга" Райан начал переходить на научные эксперименты, которые он проводит вместе со своими родителями.





Изначально мальчик снимал для канала Ryan ToysReview, а теперь публикует все свои видео на втором канале под названием Ryan's World.

На данный момент у школьника 24,7 млн подписчиков, при этом его годовой доход составляет 26 миллионов долларов. Зарабатывает Райан не только на YouTube — у малыша также есть собственная линейка игрушек и одежды, свое шоу на Nickelodeon и контракт с сервисом подписки Hulu.









Анастасия Радзинская, 6 лет, 53 миллиона подписчиков

Блогер Настя Радзинская родом из Краснодара. При рождении врачи поставили малышке диагноз ДЦП и дали ее родителям неутешительный прогноз — по их предположениям, девочка никогда не смогла бы нормально разговаривать. В 2016 году, когда Насте было два года, ее родители начали снимать видео на YouTube, чтобы отслеживать успехи в развитии малышки. Примерно тогда же мама и папа девочки продали свои компании, чтобы полностью сосредоточиться на развитии YouTube-канала дочери. Начинала Настя, как и многие дети-ютуберы, с распаковки подарков. После этого семья также начала снимать обзоры из парков развлечений в разных странах мира.





Анастасия РадзинскаяСо временем количество подписчиков на канале Насти стало быстро расти, и влог стал окупаться. Помимо основного канала Like Nastya у Радзинской также есть еще несколько других каналов для преимущественно детской аудитории. Всего через год после открытия основного канала его доход в среднем составлял около 5 миллионов рублей.В 2018 году Настя вместе с родителями переехала в Америку, где продолжила снимать свои видео. В основном в видеороликах показан ежедневный быт девочки: прогулки с отцом, игры с кошкой, танцы, распаковка игрушек, просмотр мультиков и многое другое. Одним из основных преимуществ каналов Насти является то, что видео на них выходят аж на семи языках, поэтому их смотрят дети со всего мира.





День рождения Насти: именинница с Филиппом Киркоровым и Александром Реввой

В 2019 году девочка, как и ее коллега Райан Каджи, попала в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes — с доходом в 18 миллионов долларов девочка заняла в рейтинге почетное третье место.

Из-за невероятной популярности малышки в интернете внимание на нее уже обратили многие бренды — за сотрудничество с девочкой такие компании, как Legoland и Danon, платят ее родителям круглые суммы с шестью нулями.









Диана и Рома, 6 и 7 лет, 51,7 миллиона подписчиков и 11,1 миллиона подписчиковРома и Диана — брат и сестра. Родители одновременно завели им каналы на YouTube в 2015 году, с тех пор на них начали появляться ролики о повседневной жизни малышей, а также различные тематические видео.





Рома и Диана

На канале Дианы под названием Kids Diana Show девочка в основном показывает, как примеряет платья и другую детскую одежду и тестирует декоративную косметику для самых маленьких. Ролики на канале ее старшего брата Ромы (он называется Kids Roma Show) заметно отличаются — в них он распаковывает игрушки и делает на них обзоры, а также рассказывает о других своих увлечениях.

Иногда Диана и Рома вместе разыгрывают сценки из мультсериала "Маша и Медведь", используя для съемок соответствующие костюмы и реквизит. Снимает все ролики для канала в большинстве случаев мама Ромы и Дианы.





Диана





Диана и Рома с родителями

В открытом доступе нет точных данных о прибыли, которую родители Дианы и Ромы получают с их YouTube-каналов. Однако, по приблизительной информации, месячный доход с канала Дианы (на него подписано больше 51 миллиона человек, тогда как на канале Ромы 11 миллионов подписчиков) составляет по меньшей мере 100 тысяч долларов.

Кстати, благодаря деньгам, которые приносят каналы Дианы и Ромы, несколько лет назад их семья смогла переехать жить с Украины в США. Там они продолжают снимать красочные видео для двух каналов, которые с интересом смотрят дети по всему миру.





Влад и Никита, 7 лет и 4 года, 38,5 миллиона подписчиков

Буквально на днях YouTube-каналу братьев Влада и Никиты под названием Vlad and Nikita исполнился год. За это сравнительно короткое время малышам удалось стать настоящими звездами популярной во всем мире видеоплатформы — на настоящий момент у ребят уже больше 38 миллионов подписчиков, при этом месячный доход с канала составляет около 150 тысяч долларов.





Влад и Никита

Из-за такого стремительного роста числа подписчиков многие конкуренты Влада и Никиты на YouTube сразу же заподозрили семью в накрутке аудитории. Доказательств этим слухам пока не нашлось. Напротив, большое количество просмотров на видео мальчиков красноречиво говорит, что их незамысловатый контент по-настоящему интересен аудитории.

На своем канале братья показывают, как играют с куклами и машинками, делают уроки, весело проводят время с мамой и устраивают различные эксперименты. В роликах ребята и их мама практически не разговаривают (редкие фразы произносятся на английском языке), вместо этого видео обычно сопровождаются музыкой и всевозможными звуковыми эффектами — благодаря этой особенности контент на канале Влада и Никиты понятен и интересен детям из самых разных стран.

Несколько лет назад семья братьев-блогеров эмигрировала из России в США. Теперь Влад и Никита вместе с родителями живут в большом загородном доме в Северном Майами-Бич, штат Флорида. Удивительно, что на сегодняшний день в мировом рейтинге популярности малыши обходят даже известных на весь мир звезд — Селену Гомес, Ники Минаж и Дэвида Гетту.





Влад и Никита с родителями и младшим братом

Кстати, раньше у старшего брата уже был успешный канал на YouTube — он назывался VladCrazyShow. Однако в 2017 году он был удален видеосервисом из-за пропаганды нездорового питания. Дело в том, что мальчик был настоящим сладкоежкой и часто объедался конфетами, печеньем и десертами прямо в своих роликах, тем самым возбуждая интерес детской аудитории к сладкому. По этой самой причине руководство YouTube приняло решение удалить канал, чтобы не подавать миллионам малышей по всему миру плохой пример.





Максим и Катя Федорук, 9 и 7 лет, 17,4 миллиона подписчиков и 17,5 миллиона подписчиков

Максим и Катя Федорук из Одессы — еще один семейный дуэт успешных блогеров на просторах YouTube. Сначала родители создали канал для Макса (это произошло в 2014 году, когда мальчику было три года), а через несколько лет отдельный канал появился и у его младшей сестры Кати.





Максим и Катя Федорук

Сначала на своем YouTube-канале под названием Mister Max Максим делал распаковку различных игрушек, которые прямо в своих видео сразу же проверял на качество. Потом контент мальчика стал разнообразнее: на нем стали появляться различные химические опыты, пранки и сценки с участием всей семьи — сестры, папы, мамы и даже домашних животных.

Сейчас, когда мальчик уже вырос и пошел в школу, на его канале, помимо привычных видео, также начали появляться ролики в формате летсплей, в которых он вместе с отцом делает обзор на популярные компьютерные игры. Теперь же вместо игрушек в видео Макса часто мелькают последние модели гаджетов от Apple.

Контент на канале Кате (Miss Katy) во многом схож с тем, что делает ее брат. В кадре девочка показывает своих кукол, переодевается в принцессу и пробует сладости.

На каналах Кати и Макса также часто появляются ролики из их семейных путешествий, на которых дети весело проводят время в парках развлечений разных стран мира или делают покупки в магазинах игрушек.





Первое время канал Кати был чуть менее популярен, чем канал ее старшего брата, однако со временем девочке даже удалось немного обогнать Макса по количеству подписчиков — сейчас на каждый из YouTube-каналов детей подписано по 17 миллионов человек.

Точных данных о доходах семьи нет — по некоторой информации, только просмотры видеороликов на двух каналах приносят по партнерской программе YouTube несколько сотен тысяч долларов в месяц.





Известно, что по состоянию на январь 2019 года общий доход от двух каналов за все время их существования оценивается в 300 миллионов рублей. Заработанные деньги помогли семье Федорук в 2017 году переехать из Одессы в Лондон. Сейчас они все вместе живут в трехэтажном особняке с большой придомовой территорией, а Макс посещает лондонскую школу.





Алиса Роговцева, 7 лет, 10,7 миллиона подписчиков

Алиса Роговцева — еще одна представительница блогерской семьи на YouTube. У девочки есть три сестры. Одна из них, Николь, также ведет свой блог на популярной видеоплатформе, но ее аудитория в два раза меньше, чем у Алисы. У отца семейства, Максима Роговцева, также есть свой канал, на котором он публикует семейные ролики.





Алиса Роговцева

Семья Роговцевых родом из Донецка. В 2014 году они были вынуждены покинуть родину из-за начавшейся на Украине войны. Сначала многодетная семья переехала в Италию к родственникам — на тот момент у них было всего 900 долларов в кармане.





Максим и Светлана Роговцевы

В какой-то момент родители Алисы впали в отчаяние. Дело в том, что в Донецке Максим работал парикмахером, и они вместе с женой открыли салон красоты, но из-за переезда его пришлось закрыть. Сначала Роговцевы планировали продолжать свой бизнес и в Италии, однако быстро поняли, что там на этом деле они много не заработают. С того моменты семья начала думать о новых источниках дохода, и в какой-то момент в голову Максима пришла мысль о создании семейных каналов на YouTube:

Еще в Донецке понимал, что на YouTube есть популярные каналы. И в какой-то момент я подсел к своим дочерям, они смотрели что-то на планшете. И меня в этот момент прострелило. Я увидел, что они смотрели видео одной американской семьи. И на этом видео было несколько миллионов просмотров. И меня поразило, что это был обычный влог, а не постановочное видео. Там не было ничего грандиозного. Обычный видос, снятый на обычную видеокамеру.





Максим Роговцев с дочерью Алисой

У первых видео, загруженных на каналы Алисы и ее сестры Николь, было минимальное количество просмотров. Однако Максим Роговцев не терял надежды прославиться и начать зарабатывать деньги на YouTube и продолжал снимать и публиковать многочисленные ролики с участием своих дочерей. При этом отец семейства не скрывает, что основным мотивом ведения каналов было именно желание вырваться из нищеты и улучшить свое материальное и социальное положение в обществе.





Когда ты смотришь на обычные семьи, и у них миллионы просмотров... Справедливости ради скажу, что мы не знали, сколько они зарабатывают. Они жили в домах с бассейнами. Но мы не знали, какую сумму на YouTube можно зарабатывать. У нас все проходило под девизом "Надо". Было стремление к улучшению своего материального положения. Ради денег. Никакой высокой идеи не было,

— рассказывал Максим Роговцев.Через какое-то время количество просмотров и подписчиков на каналах детей из семьи Роговцев начало стремительно расти. Наиболее успешным оказался именно канал Алисы — по актуальной информации Social Blade, ежемесячный доход с Ya Alisa в среднем составляет от 18 до 294 тысяч долларов в месяц (конкретная сумма в месяц зависит от количества рекламы и частоты выхода видео). Ролики на канале Алисы выходят на русском и английском языках — в них она проводит различные эксперименты, пробудет сладости и играет вместе с родителями и сестрами.





Максим Роговцев с дочерьмиСредства, вырученные с каналов дочерей, позволили Максиму Роговцеву и его семье переехать в США, где они сейчас снимают большой дом. По словам отца, деньги, заработанные на роликах девочек, они с женой распределяют на общие нужды семьи, а также тратят на оборудование, необходимое для съемок.

При этом у дочек Максима открыты собственные счета в банке, на которые откладывается часть прибыли, — этими деньгами они смогут воспользоваться в будущем.

Канал семьи Family Fun Pack, 9,2 миллиона подписчиков

Канал Family Fun Pack был создан в 2011 году многодетной мамой из Америки по имени Кристин. Тогда она загрузила на YouTube видеоролик со своими близнецами Заком и Крисом — на минутном видео Кристин показывала, как укладывает малышей спать. Ролик Кристин загрузила с одной-единственной целью — показать малышей своей свекрови (дело в том, что по e-mail видео не отсылалось, потому что было слишком "тяжелым").





Кристин и Мэтт с детьми

Через какое-то время Кристин заметила, что ролик посмотрела далеко не только ее свекровь, но и тысяча других неизвестных ей пользователей YouTube. Тогда Кристин начала грузить на свой канал все больше роликов с участием своих шестерых детей, а позже к этому делу подключился и ее муж Мэтт.





У канала нет одного лица — на нем в равной степени появляются все шестеро детей, а также их родители. В роликах показывается повседневная жизнь семьи, игры с детьми, походы в магазины, совместные кулинарные опыты семьи на кухне и путешествия.

Уникальность видео на канале Family Fun Pack состоит в том, что в нем раскрываются особенности воспитания и общения как с малышами (младшей дочери Кристин и Мэтта недавно исполнился год), так и с подростками (старшей дочери пары на данный момент 12 лет).

Сведения о доходах семейного канала Family Fun Pack не раскрываются. Известно лишь, что, помимо YouTube-канала, который лишь по приблизительным подсчетам приносит им сотню тысяч долларов в месяц, у многодетной семьи есть собственная линия игрушек, которую они реализуют через официальный сайт с одноименным названием — Family Fun Pack.







