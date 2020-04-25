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МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому

МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому
Продолжение сотрудничества Москвы и Вашингтона в ядерной сфере отвечало бы интересам обеих сторон, российская сторона считает, что было бы неправильным растерять накопленный опыт совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, так он прокомментировал опубликованную в пятницу новую стратегию минэнерго США.

В докладе, в частности, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Отмечается, что Вашингтон в итоге "восстановит" свои позиции "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения". Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

# Россия
По материалам: ria.ru

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