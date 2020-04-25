Минэкономразвития представит макропрогноз по ситуации в России в мае

Лидия Мартынова

Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз по ситуации РФ к концу мая, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы сейчас смотрим, какая ситуация на рынке нефти, какие оценки доходов. Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публично прогноз представим. Сейчас мы считаем разные варианты", - сказал Решетников.

Ранее Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях пандемии коронавируса.

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