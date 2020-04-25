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Минкультуры: на поддержку музеев нужно 1,4 миллиарда рублей в месяц

Минкультуры: на поддержку музеев нужно 1,4 миллиарда рублей в месяц
На поддержку музеев в период пандемии нужно 1,4 миллиарда рублей в месяц, сообщил замдиректора департамента музеев Минкультуры России Алексей Мудров в пятницу в ходе онлайн-круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного выполнению поручений президента РФ в сфере культуры и искусства в период пандемии.

"Сейчас у нас существует потребность, по музеям это 1,4 миллиарда рублей в месяц (поддержка музейной отрасли). Безусловно, ждем соответствующей поддержки от правительства. Разработан план выхода из кризиса", - сказал Мудров.

Он отметил, что посещаемость культурных мероприятий после выхода из пандемии наверняка снизится, и выход будет достаточно длительным. По словам Мудрова, в Минкультуры полагают, что такой период продлится не менее полугода.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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