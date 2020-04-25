Минобороны Литвы: Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО

Анастасия Иванова

Министерство обороны Литвы сообщило о полученной им ложной информации о выводе из этой прибалтийской республики войск НАТО, пишет BNS.

Министерство сообщает, что на этой неделе его глава Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо якобы от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о принятом решении вывести из республики войска НАТО.

«Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости — это попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО», — заявил Кароблис.

Министерство утверждает, что аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы, «последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев».

«Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения», — сообщает министерство.

В пресс-релизе министерства утверждается, что с 1 февраля зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о вирусе Covid-19. Эти сообщения распространяются на русском, английском и литовском языках. Большая их часть — почти две трети — на русском языке.