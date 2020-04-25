Минздраву поручили сократить сроки сертифицирования аппаратов ИВЛ

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Минздрав, Минэкономразвития, ФМБА и Роспотребнадзор до 27 апреля 2020 года должны будут представить решения по сокращению сроков сертифицирования в стране зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это следует из поручений, опубликованных на сайте кабмина.

«Минздраву России, Минэкономразвития России, ФМБА России, Роспотребнадзору представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится в поручении по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Срок исполнения соответствующего поручения — 27 апреля 2020 года.

Ранее Мишустин также поручил Минздраву обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвертых и пятых курсов медвузов, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.