Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минздраву поручили сократить сроки сертифицирования аппаратов ИВЛ

Минздраву поручили сократить сроки сертифицирования аппаратов ИВЛ

Минздраву поручили сократить сроки сертифицирования аппаратов ИВЛ

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Минздрав, Минэкономразвития, ФМБА и Роспотребнадзор до 27 апреля 2020 года должны будут представить решения по сокращению сроков сертифицирования в стране зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это следует из поручений, опубликованных на сайте кабмина.

«Минздраву России, Минэкономразвития России, ФМБА России, Роспотребнадзору представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится в поручении по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Срок исполнения соответствующего поручения — 27 апреля 2020 года.

Ранее Мишустин также поручил Минздраву обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвертых и пятых курсов медвузов, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Глава минздрава Израиля заявил об отставке
Глава минздрава Израиля заявил об отставке
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Бывший муж Елены Берковой накажет водителя «Яндекс.Такси» за жестокое избиение дочери
Бывший муж Елены Берковой накажет водителя «Яндекс.Такси» за жестокое
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
США нашли источник золота
США нашли источник золота
Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам
Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам
Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление
Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление
Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу
Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу

Топ на сегодня

Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса

Еще по теме

Кабмин поручил представить прогноз распространения COVID-19 в России
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Мишустин одобрил меры для борьбы с коронавирусом
Роспотребнадзор установит особый порядок контроля всего прибывающего в Россию транспорта