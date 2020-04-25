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Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнесаМихаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проработать меры по отмене ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Решение об этом было принято на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое вел Мишустин. Предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и ИП, введенных в связи после начала эпидемии, будут готовить в Минтруде, Минэкономразвития, Роспотребнадзоре и Минздраве. Они должны представить их до 30 апреля.

Прочие меры, которые обсуждали на заседании, касались подготовки к ухудшению эпидемиологической обстановки в России. Среди прочего, Министерству здравоохранения поручили подсчитать, сколько дополнительных мест потребуется для лечения больных с пневмонией и COVID-19, и вместе с МЧС и Минобороны проработать вопрос о разворачивании временных коек. Несколько ведомств займутся ускорением сертификации импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и организацией централизованной закупки лекарcтв.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил Роспотребнадзору определить регионы страны, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД России подготовят рекомендации о необходимости соблюдать меры предосторожности на майских праздниках.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,89 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 201,1 тысячи человек, 823,5 тысячи человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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