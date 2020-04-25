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МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Четверо водителей, которые возят депутатов Госдумы, госпитализированы с коронавирусом, пишет МК со ссылкой на информированный источник в нижней палате парламента.

Водители не были прикреплены к конкретному народному избраннику. Как отмечается, в гараже управделами президента тоже болеют несколько человек.

Ранее представитель фракции КПРФ Леонид Калашников, также госпитализированный с COVID-19, заявил, что заразился коронавирусом от думского водителя.

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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