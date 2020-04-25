Модная битва: Холли Берри против Энн Хэтэуэй

Вадим Карасев

Пик популярности #PillowChallenge уже прошел, но некоторые звезды только решили к нему присоединиться. И, кажется, время они потратили на тщательное продумывание образа. Холли Берри и Энн Хэтэуэй подошли к вопросу творчески, выбрав не классические белые подушки, а отдав предпочтение модным синим оттенкам и дополнив look аксессуарами. А Энн и вовсе повторила образ одной из своих экранных героинь. Чей креатив нравится вам больше? Голосуем!