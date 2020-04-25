Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Модная битва: Холли Берри против Энн Хэтэуэй

Модная битва: Холли Берри против Энн Хэтэуэй

Пик популярности #PillowChallenge уже прошел, но некоторые звезды только решили к нему присоединиться. И, кажется, время они потратили на тщательное продумывание образа. Холли Берри и Энн Хэтэуэй подошли к вопросу творчески, выбрав не классические белые подушки, а отдав предпочтение модным синим оттенкам и дополнив look аксессуарами. А Энн и вовсе повторила образ одной из своих экранных героинь. Чей креатив нравится вам больше? Голосуем! 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса
Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса
Герой телешоу о любви начал карьеру в порно и решил переехать в Лас-Вегас
Герой телешоу о любви начал карьеру в порно и решил переехать в
Утвержден список системообразующих организаций России в сфере культуры
Утвержден список системообразующих организаций России в сфере культуры
Модная битва: Холли Берри против Энн Хэтэуэй
Модная битва: Холли Берри против Энн Хэтэуэй
Россия готова помочь Украине с тушением пожаров вблизи Чернобыля
Россия готова помочь Украине с тушением пожаров вблизи Чернобыля
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Китай и США сорвали конференцию G20
Китай и США сорвали конференцию G20
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Конференция лидеров G-20 была сорвана из-за разногласий Китая и США — СМИ
Конференция лидеров G-20 была сорвана из-за разногласий Китая и США —
Борьба с пожарами в Чернобыльской зоне продолжается на Украине
Борьба с пожарами в Чернобыльской зоне продолжается на Украине
Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2020 года
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали конференцию G20

Топ на сегодня

Трамп снова уклонился: президент США назвал геноцид армян «большой резнёй»
Трамп снова уклонился: президент США назвал геноцид армян «большой
Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт
Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Еще по теме

Холли Берри отметила 50-летие без нижнего белья (фото)
51-летняя Холли Берри рассталась с 35-летним бойфрендом Алексом Да Кидом
51-летняя Холли Берри отдыхает с 35-летним бойфрендом Алексом Да Кидом на Бора-Бора
Холли Берри объяснила, почему скрывает детей от публики