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На долгий срок. СМИ о вероятном продлении плана Трампа по иммиграции

На долгий срок. СМИ о вероятном продлении плана Трампа по иммиграции
Газета Washington Post сообщила, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции может являться долгосрочным планом и не рассматривается как временная мера.

Ранее Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США – грин-карту. Срок действия указа составляет два месяца, впоследствии он может быть продлен.

По данным газеты, советник Трампа Стивен Миллер в ходе приватного разговора со сторонниками администрации президента сообщил, что данная стратегия "является частью долгосрочного видения и не рассматривается только как временная мера".


сообщало, что Трамп намерен приостановить иммиграцию в США 
# Политика
По материалам: ria.ru

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