На «вечного мэра» Пятигорска Травнева возбуждено уголовное дело

Алексей Вольцев

И.о мэра Пятигорска Лев Травнев задержан полицией, сообшают «Российская газета», РИА «Новости» и РБК, со ссылкой на источник в администрации мэрии Пятигорска. По данным источника в МВД, 24 апреля на Травнева возбудили уголовное дело по 286 статье УК РФ — превышение должностных полномочий.

«Он был задержан в порядке ст. 91 УПК на 48 часов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказали в пресс-службе ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Источник в МВД сообщил, что также задержаны замминистра транспорта Ставрополья Мераб Фахриди и бывший замглавы администрации Пятигорска Олег Бондаренко. Их подозревают в махинациях с земельными участками в городе. Бондаренко после ухода Травнева в отставку в 2017 году рассматривался как возможный будущий мэр Пятигорска.

Лев Травнев, руководивший Пятигорском с 2006 по 2017 годы, снова занял свой пост 17 апреля, когда мэр города Андрей Скрипник подал в отставку. Спустя неделю Травнев ушел на больничный, доверив кресло градоначальника замминистра транспорта Дмитрию Ворошилову. Как ранее писало ИА Newstes, вокруг личности Травнева, когда тот руководил Пятигорском, постоянно циркулировали сведения околокриминального характера. В числе покровителей Травнева ставропольская пресса называла бывшего «газового короля Северного Кавказа» Рауля Арашукова, впоследствии обвиненного в организации преступного сообщества и убийствах.

Лев Травнев на посту мэра позиционировал эффективным менеджером, однако курорт федерального значения в правление Травнева заметно деградировал. Символом известного на всю Россию города- курорта при Травневе стал полуграмотный и жуликоватый персонаж «Нашей Раши» Жорик Вартанов.

Артур Приймак

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