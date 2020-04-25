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Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать деньги

Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать деньги

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему государство не может просто так раздать россиянам деньги. Как сообщает ТАСС, это грозит взрывной инфляцией.

По словам главы Банка России, никто в мире не раздает "вертолетные деньги" (прямые выплаты гражданам). В то же время именно эта мера поддержки используется в США и Японии.

Даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. Это неизбежно в такой ситуации.

Набиуллина добавила, что государство в первую очередь рассчитывает сохранить зарплаты и покупательную способность населения.

Как сообщал Ruposters, ранее ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком.

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По материалам: uposters.ru

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