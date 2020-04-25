Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать деньги
Сегодня, 03:56 Вадим Карасев
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему государство не может просто так раздать россиянам деньги. Как сообщает ТАСС, это грозит взрывной инфляцией.
По словам главы Банка России, никто в мире не раздает "вертолетные деньги" (прямые выплаты гражданам). В то же время именно эта мера поддержки используется в США и Японии.
Даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. Это неизбежно в такой ситуации.
Набиуллина добавила, что государство в первую очередь рассчитывает сохранить зарплаты и покупательную способность населения.
Как сообщал Ruposters, ранее ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком.
По материалам: uposters.ru