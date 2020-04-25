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Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»

Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»
Надежда Сысоева призналась, что хорошо относится к эротическим фильмам и фотосессиям. Она даже не была бы против сняться в ленте «Текст», заменив Кристину Асмус. Сейчас юмористка как раз ищет варианты для реализации своего актерского таланта.

35-летняя Надежда Сысоева известна зрителям по амплуа легкомысленной Наденьки в шоу Comedy Woman. Но артистка давно хочет уйти от образа наивной простушки и мечтает о сложных и драматичных ролях. Общаясь в прямом эфире с Ольгой Бузовой, юмористка призналась, что готова сниматься даже в откровенных сценах, и чрезмерный эротизм ее ничуть не смущает.

«Давно мечтаю реализоваться в новой сфере. Я бы снялась в кино. Даже в такой роли, как у Кристины Асмус в «Тексте». Я вообще готова к откровенным сценам, воспринимаю их нормально, как искусство. Это часть работы актера. И тот же «Текст» не был бы таким убедительным и интересным без откровенной сцены. К фото эротическим у меня такое же отношение», — подчеркнула звезда.

Для Надежды стало шоком то, что зрители так негативно восприняли работу Асмус, ведь актриса всего лишь выполняла поставленную режиссером творческую задачу. Сысоева одной из первых поддержала коллегу, поскольку видела, насколько Кристине сложно выдерживать критику.

Но даже при наличии работы в кино Сысоева не собирается уходить из Comedy Woman. Юмористическое шоу давно стало частью жизни для Надежды. А вот на личном фронте у звезды все не так идеально, как в карьере.


«Я провожу карантин одна, но, к счастью, у меня есть одинокие подружки, которые меня развлекают. Уже очень давно ни с кем не целовалась. В последний раз это было на камеру для съемок какой-то рекламы», — рассказала Сысоева.

Напомним, что Надежду связывали продолжительные отношения с продюсером Ильей Бачуриным. Ходили слухи, что звезды даже собираются пожениться, но те, напротив, расстались. Сейчас бывшие влюбленные общаются и не имеют претензий друг к другу.

Конечно, артистка мечтает и о семье, и о детях, но спешить в реализации этих планов не намерена. По мнению Сысоевой, у каждого человека есть вторая половинка, и нужно лишь дождаться встречи, чтобы обрести личное счастье.

Фото: Legion-Media, кадр из программы Comedy Woman

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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