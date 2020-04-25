Наталья Ротенберг вышла замуж

Вадим Карасев

Бывшая супруга миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг поделилась в своем инстаграме радостной новостью — она снова вышла замуж. Ее новым мужем стал 53-летний бизнесмен и армянский политик Тигран Арзаканцян, отношения с которым у нее начались еще в 2018 году.





Своего возлюбленного Наталья не скрывала и периодически делилась совместными снимками в своем блоге. В прошлом году пара также вместе была замечена на королевских скачках Royal Ascot.

Впрочем, никакими иными подробностями Ротенберг пока не поделилась. Наталья лишь показала еще один совместным снимок и лаконично подписала:

Знакомьтесь, мой нынешний супруг.





Подписчики поздравили Наталью с новым статусом и пожелали счастливой семейной жизни.

Вы прекрасны, а Тигран красавчик,

— написал один из комментаторов.





Напомним, в браке с Аркадием Ротенбергом Наталья прожила восемь лет. Развод случился в 2013 году и был довольно нелегким. Отсудить 1,65 миллиарда долларов у бывшего мужа, от которого она родила двоих детей, Наталье не удалось, зато ей достались поместье в графстве Суррей и квартира в Лондоне. Впрочем, и без мужа Наталья не растерялась — она зарегистрировала несколько торговых марок, а также занялась кондитерским бизнесом.

Тигран Арзаканцян является основателем компании по производству коньяка. У него есть четверо детей, при этом двое являются усыновленными — он взял на воспитание своих племянников, после того как в 1997 году погиб его родной брат. В 2007 году на самого Тиграна было совершено нападение — после конфликта с другими посетителями в казино "Метрополь" он получил тяжелое огнестрельное ранение.