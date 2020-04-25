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Назначение Саакашвили бросит тень на сотрудничество Грузии и Украины

Назначение Саакашвили бросит тень на сотрудничество Грузии и Украины

Возможное назначение Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам бросит тень на политическое сотрудничество между правительствами Грузии и Украины и их совместные усилия, говорится в письме председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе на имя спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова.

«Г-н спикер, всем известно, что Михаил Саакашвили заочно признан грузинскими судами виновным по ряду серьезных уголовных обвинений. Его вина в этих тяжких преступлениях подтверждена во всех трех судебных инстанциях. На г-на Саакашвили возлагается ответственность за системные провалы в области прав человека в условиях его администрации, а также за злоупотребление властью, ограничение свободы медиа, нарушение права собственности и создание угрозы проведению свободных выборов. Соответственно, его возможное назначение пошатнет отношения между нашими государствами и институтами. Его возможное назначение бросит тень на политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия», — говорится в письме.

Арчил Талаквадзе также отмечает, что перед Грузией и Украиной «много общих вызовов и целей как на пути восстановления территориальной целостности, так и с точки зрения вступления в ЕС и НАТО».

«Я пишу вам, поскольку считаю, что нашим согражданам следует знать об этих обстоятельствах, и они должны понимать основания нашего беспокойства, и о них должно быть известно и нашим коллегам до принятия решения. Убежден, что наши общие усилия продолжатся в последующие годы в наилучших интересах наших народов», — говорится в письме, подписанном председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

ИА Newstes сообщало ранее, что разыскиваемый грузинскими правоохранителями по нескольким уголовным делам третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на этой неделе о том, что получил предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера Украины по вопросам реформ. На данный момент в правящей партии «Слуга народа» пока не определились с утверждением Саакашвили, но в Тбилиси уже были сделаны критические заявления. Так, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил ранее о «категорической неприемлемости назначения стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления». В противном случае, грузинский премьер заявил об отзыве посла Грузии из Киева для консультаций.

Михаил Саакашвили потерял парламентское большинство и реальную власть в Грузии по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года. На смену партии Саакашвили «Единое национальное движение» пришла оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили. Экс-президент покинул страну незадолго до инаугурации четвертого президента — Георгия Маргвелашвили — в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Главная прокуратура Грузии 31 августа 2014 года начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, по ряду которых он был заочно осужден.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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