Назван реальный уровень смертности от коронавируса

Вадим Карасев

Реальный уровень смертности от коронавируса до сих пор остается загадкой, потому что в разных государствах, в том числе в регионах внутри стран, существуют различные стандарты учета данной информации. Итальянские ученые – Маттео Парадизи и Жанлука Ринальди, провели собственное исследование, чтобы максимально точно установить, так ли «страшен черт, как его малюют».

Чтобы не полагаться на официальную статистику, Парадизи и Ринальди, взяли данные о смертности за 40 дней (с 21 февраля по 4 апреля 2020 года) в десяти итальянских населенных пунктах. Цифры они сравнили со статистикой смертности аналогичного периода прошлых лет.

Получен следующий результат: в начале эпидемии смертность в 2020 году превысила смертность прошлых лет в 5 раз, а к апрелю 2020 года показатели летальности приблизились к показателям смертности прошлого года, когда COVID-19 еще не было. Это дает право сделать вывод о правильности принятых карантинных мер, позволивших к апрелю заглушить вспышку эпидемии.

Ученые также установили, что летальность от коронавирусной инфекции в Италии составила 1,29% – 0,05% у категории населения до 60 лет, и 4,25% у лиц старше этого возраста. Для контрастности полученных данных исследователи указали статистику смертности в стране от сезонного гриппа – 0,1%.