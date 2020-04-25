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Названа средняя зарплата в Москве

Названа средняя зарплата в Москве
Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.

По информации ведомства, это на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, рост произошел за счет индексации зарплат бюджетников. Кроме того, важную роль сыграли крупные компании, повысившие зарплаты топ-менеджеров.


"Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников", — объяснил Сафонов в комментарии RT.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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