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"Не стыдно?": Степан Меньщиков возмутил сеть, выложив фото голой беременной жены

"Не стыдно?": Степан Меньщиков возмутил сеть, выложив фото голой беременной жены

42-летний Степан Меньщиков некоторое время назад вернулся на принесшее ему славу реалити-шоу "Дом-2". На своей странице в инстаграме он выложил откровенный снимок своей беременной супруги Ангелины Монах.

Степан Меньщиков и его супруга Ангелина Монах отдыхают в настоящее время на Сейшельских островах, радуя поклонников красочными фотографиями на фоне моря и песчаного пляжа.

Однако на одном из последних снимков, который Степан Меньщиков опубликовал на своей странице в инстаграме, его беременная жена запечатлена обнаженной. На фото женщина прикрывает рукой голую грудь, позируя на фоне прекрасного пейзажа.

"Поздравьте нас! Наконец-то этот прекрасный шедевр фотографического искусства обошел все препятствия пристальной цензуры и шепот злых языков лживых моралистов. И теперь предстал для вас во всей красе, с тем чтобы вы по достоинству оценили всю палитру красок талантливого художника, запечатлевшего на снимке свою прелестную возлюбленную. Которая в скором времени подарит ему плод их совместной любви. Как вы видите, на картине запечатлена красивая, притягательная своей обаятельной красотой моя Ангелина Николаевна, которая, сохраняя вселенское спокойствие, прилегла своим шикарным телом, словно богиня Венера, на согретые солнечным теплом камни. И глядя на эту фотографию у всех людей, которые имеют хороший вкус, радуется глаз и просыпаются теплые чувства любви и счастья!" - подписал снимок Степан Меньщиков.

Поступок мужчины, который в свое время встречался с Аленой Водонаевой и Викторией Боней, шокировал многих его подписчиков. 

"Не стыдно??, ужаc", "Ангелина, неужели ты не понимаеш и не видеш, что Степан дожив до 40 лет умом не блещет!", "Как так можно издеваться над беременной Степа не на светом же хайп ловить приди в себя старый придурок", "Ты идиот зачем такое фото выкладывать", "Степа, чем ты занимаешься, но разве нормальный мужик будет свою жинку полуголой выставлять, а потом злишься, пишут, что ей вдули бы, а ты сам провоцируешь", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Май Абрикосов опубликовал пространный пост на своей странице в инстаграме. Звезда "Дома-2" рассказал об одиночестве, наркотиках и неудавшейся актерской карьере.

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По материалам: uposters.ru

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