Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою домашнюю тренировку: видео

Вадим Карасев

35-летний Криштиану Роналду пережидает коронавирусный кризис дома в Португалии — вместе с ним в самоизоляции находятся его дети и невеста Джорджина Родригес. Пара не жалуется на недостаток физической активности, потому как устраивает тренировки в домашнем спортзале. Видеороликом одной из них Джорджина поделилась сегодня в инстаграме. Родригес показала, какие упражнения делает для укрепления мышц ног и ягодиц.

Самый простой способ делать это — просто делать,— посоветовала она всем, кто хочет последовать ее примеру.





Джорджина Родригес





Последнее время Криштиану Роналду публикует в инстаграме только домашние кадры, и героями многих из них становятся его дети. Португальский футболист воспитывает девятилетнего сына Криштиану-младшего, двухлетних близнецов Еву и Матео, а также двухлетнюю дочь Алану. Младшие дети так и норовят принять участие в папиных тренировках.





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми













Джорджина Родригес

Видео из инстаграма