Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою домашнюю тренировку: видео

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою домашнюю тренировку: видео

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою домашнюю тренировку: видео

35-летний Криштиану Роналду пережидает коронавирусный кризис дома в Португалии — вместе с ним в самоизоляции находятся его дети и невеста Джорджина Родригес. Пара не жалуется на недостаток физической активности, потому как устраивает тренировки в домашнем спортзале. Видеороликом одной из них Джорджина поделилась сегодня в инстаграме. Родригес показала, какие упражнения делает для укрепления мышц ног и ягодиц.

Самый простой способ делать это — просто делать,— посоветовала она всем, кто хочет последовать ее примеру.


Джорджина Родригес


Последнее время Криштиану Роналду публикует в инстаграме только домашние кадры, и героями многих из них становятся его дети. Португальский футболист воспитывает девятилетнего сына Криштиану-младшего, двухлетних близнецов Еву и Матео, а также двухлетнюю дочь Алану. Младшие дети так и норовят принять участие в папиных тренировках.


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми





 


Джорджина Родригес


 


Видео из инстаграма

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В РПЦ не видят проблемы в изображениях Путина и Сталина в храме ВС России
В РПЦ не видят проблемы в изображениях Путина и Сталина в храме ВС
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Названа средняя зарплата в Москве
Названа средняя зарплата в Москве
Канье Уэст уехал с детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян отдохнула
Канье Уэст уехал с детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян отдохнула
Григорий Остер дал детям вредные советы на период самоизоляции
Григорий Остер дал детям вредные советы на период самоизоляции
Глеб Самойлов выступит с онлайн-концертом
Глеб Самойлов выступит с онлайн-концертом
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою домашнюю тренировку: видео
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свою домашнюю
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 апреля
Сенатор не исключил продления режима самоизоляции на май
Сенатор не исключил продления режима самоизоляции на май
Определена средняя зарплата москвичей на начало года
Определена средняя зарплата москвичей на начало года
Торговое соглашение США-Мексика-Канада вступит в силу 1 июля
Торговое соглашение США-Мексика-Канада вступит в силу 1 июля
Россиянин нарушил самоизоляцию и устроил вспышку коронавируса в больнице
Россиянин нарушил самоизоляцию и устроил вспышку коронавируса в

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая романтика
Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес рассекретили пол и имя будущего ребенка
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала помолвочное кольцо на ЧМ-2018 в Москве