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Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт Лепса

Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт ЛепсаКадр: «Прощание со Сталиным»

Онлайн-кинотеатр Okko представит россиянам документальный фильм «Прощание со Сталиным» о похоронах вождя СССР. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лента основана на уникальных архивных материалах, снятых в Советском Союзе в начале марта 1953 года, в те три дня, когда СССР потрясло известие о смерти вождя народов. Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть картину Сергея Лозницы 25 апреля.

Утром, в 10:00, Okko представит йогу для детей от 3-х до 8 лет в рамках программы «Фитнес против вируса», в 12:00 — документальный сериал «За кулисами искусства» с комментариями известных художников и искусствоведов, рассказывающих о мире картин и галерей. Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом капкейка с клубникой и ванилью. Позже, в 16:00, онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть подборку фильмов для любителей попкорна — коллекция собрана совместно с сервисом экспресс-доставки «Самокат», который будет развозить по Москве и Санкт-Петербургу фирменный попкорн Okko.

Вечером, в 17:00, пользователей ждет онлайн-концерт Григория Лепса «Иди и смотри» в рамках проекта «Шоу ON!» со специальными гостями — Cosmos girls, Emin, Александром Панайотовым и Тимуром Родригезом. Позже, в 21:00 — белорусский хоррор «Упыри» Максима Сирого и Андрея Гринько о компании молодых людей, которые попадают в лесную глубинку у тайного озера в Купальскую ночь и встречаются с «мистическим ужасом», а в 22:00 Okko предлагает посмотреть «Прощание со Сталиным».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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