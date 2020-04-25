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Онищенко не исключения введения пропусков для поездок на дачу в мае

Онищенко не исключения введения пропусков для поездок на дачу в мае
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы могут ввести ближе к майским праздникам при позитивном развитии ситуации с коронавирусом.

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.

# Россия
По материалам: ria.ru

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