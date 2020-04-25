Оппозиция пожаловалась партнерам Грузии на действия властей

Алексей Вольцев

Несмотря на то, что освобождение политзаключенных, включая экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, было важной частью политического соглашения властей и оппозиции Грузии от 8 марта, судебное решение по нему от 13 марта, является «нарушением духа и текста соглашения и шагом назад», говорится в открытом письме оппозиционных партий партнерам и сторонникам Грузии.

Письмо пописали более 25 оппозиционных партий, включая партии «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Лейбористская партия» и «Лело», а также одного независимого депутата — Наталию Чхеидзе.

«14 апреля посольство США и посол ЕС Карл Харцель выступили с заявлениями, в которых выразили обеспокоенность по поводу вердикта Ираклию Окруашвили и призвали к реализации соглашения в полной мере», — заявляют оппозиционные партии, подчеркивая, что они полностью соблюдают соглашение.

По их словам, несмотря на то, что оппозиция поддержала создание комиссии по конституционным изменениям в грузинском парламенте, а также участвуют в дискуссиях по изменениям в избирательный кодекс, «эти усилия могут оказаться тщетными», в том случает, если политики Гиги Угулава, Георгий Руруа и Ираклий Окруашвили не будут освобождены.

«Как только пандемия коронавируса пройдет, такое развитие событий неизбежно приведет к политической нестабильности и увеличит риски в преддверии назначенных на октябрь выборов. Сегодня, когда вы сосредоточены на борьбе с пандемией в своих странах, обращаемся к вам с просьбой, чтобы напомнили правительству Грузии о важности реализации соглашения от 8 марта в полной мере», — заявили оппозиционные партии.

ИА Newstes сообщало, что 8 марта, после более чем двух месяцев переговоров при посредничестве посольств США и ЕС в Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционные партии страны договорились принять единые подходы по избирательной системе в преддверии парламентских выборов 2020 года. Согласно договоренностям, на выборах 2020 года по пропорциональной системе население выберет 120 депутатов вместо 77 (из 150) выберет, тогда как оставшихся 30 мандата (вместо 73) будут распределены по мажоритарным одномандатным округам депутатов выберет только 30. Кроме того, установленный для пропорциональной системы 5% барьер единовременно будет изменен на 1% голосов избирателей. Еще одним нововведением стало установление 40% «замка», суть которого в том, что партия, которая не наберет 40% голосов избирателей (по пропорциональной системе), не сможет единолично сформировать однопартийное парламентское большинство.